Манафорт во время своей деятельности в Украине посещал Москву 18 раз - СМИ

Политтехнолог Пол Манафорт, возглавлявший президентскую кампанию Дональда Трампа на выборах в прошлом году, был в Москве не менее 18 раз. Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на вашингтонское бюро McClatchy.

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"Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву во время своей политической деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

"Записи перелетов, которые предоставила в распоряжение СМИ украинская власть, свидетельствует о том, что связь Манафорта с российским правительством является "гораздо большим, чем считалось ранее", - отмечает The Hill.

Также сообщается о 19 перелетах Манафорта в Киев после того, как в 2014 году экс-президент Виктор Янукович покинул свой пост, передает "Украинская правда".

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.