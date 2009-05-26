Медведев строго предупредил кандидатов в президенты Украины?

Россия не будет вмешиваться в ход президентской избирательной кампании в Украине.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал сопредседатель российского Совета по национальной стратегии Иосиф ДИСКИН.

«Россия ни в коей мере вмешиваться в избирательную кампанию не собирается», - сказал И.ДИСКИН.

По его данным, Администрация Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА строго предупредила потенциальных участников, чтобы они не давали повода обвинить Россию в вмешательстве во внутренние дела Украины.

Эксперт заверил, что использование государственных средств на поддержку определенной политической фигуры исключено.

«Опыт показывает, что как только официальные политические силы России начинают какого-то поддерживать, это становится поводом для дискредитации России и не добавляет им рейтинга», - сказал эксперт.

И.ДИСКИН не исключил, что российские компании, которые имеют дочерние предприятия в Украине, будут делать взносы в избирательные фонды того или иного кандидата, однако это не противозаконно.

Кроме того, он не исключил, что некоторые политические силы Украины собираются обращаться к российским политтехнологам за обеспечением соответствующей поддержки, что также не является противозаконным.

«России не нужны пророссийские политики в руководстве Украины – нужны проукраинские, а сегодняшние руководители ведут политику, которая противоречит долгосрочным интересам Украины», - уверен И.ДИСКИН.