В ЕС не комментируют отказ Лукашенко принять участие в саммите "Восточного партнерства"

15:07, 21 ноября 2017
Мир
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Европейский дипломат заявил, что в любом случае отношения с Беларусью за последние месяцы продемонстрировали интересный прогресс.

Олександр Лукашенко / REUTERS

В Европейском Союзе не комментируют отказ президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе 24 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сказал высокопоставленный европейский дипломат.

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«Что касается приглашений, то они были адресованы главам государств и правительств соответствующих стран в зависимости от Конституции. Кого направить - это выбор каждой страны. Мы поняли, что в случае с Беларусью она будет представлена министром иностранных дел», - сказал собеседник агентства.

Дипломат напомнил, что это было впервые, когда приглашение было направлено Лукашенко. «В любом случае мы считаем, что отношения, которые мы развивали с Беларусью за последние месяцы, продемонстрировали интересный прогресс», - добавил он.

По словам дипломата, «с нашей точки зрения важно, чтобы страны Восточной Европы могли развивать отношения, которые они хотят», в частности с Россией.

Как сообщал УНИАН, по информации сайта МИД Беларуси, Лукашенко не поедет на саммит «Восточного партнерства» 24 ноября, делегацию Беларуси возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

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Теги: #саммит Восточного партнерства#отношения ЕС и Беларуси