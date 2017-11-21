Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не поедет на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель 24 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси.

"Делегацию Беларуси на саммите в Брюсселе возглавит министр иностранных дел Владимир Макей", - сказано в сообщении.

Беларусь заинтересована в продолжении участия в "Восточном партнерстве", подчеркнули в МИД.

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"В настоящее время "Восточное партнерство" ЕС в большей степени является форматом сотрудничества, в котором страны-партнеры добиваются признания европейской перспективы. Беларусь не ставит перед собой такой цели, однако выступает за сохранение и развитие "Восточного партнерства" ЕС как инструмента развития неполитизированного взаимодействия, направленного не против кого-либо, а на решение общих проблем и вопросов, стоящих перед народами и государствами нашего региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусская сторона с благодарностью восприняла приглашение посетить саммит на уровне глав государств.

Также подчеркивается, что в дипломатической практике визит на высшем уровне, как правило, является кульминацией взаимных усилий сторон по развитию сотрудничества.

"Минск и Брюссель при активном участии столиц стран-членов ЕС совместно работают над развитием равноправных взаимовыгодных отношений, обсуждая весь спектр вопросов взаимодействия в рамках координационной группы Беларусь – ЕС, отраслевого диалога в сфере торговли, белорусско-европейского диалога по правам человека и продолжая согласование приоритетов партнерства. Белорусская сторона заинтересована в устранении всех омрачающих наши отношения ограничений ЕС в отношении возможностей взаимодействия с Беларусью. В повестке дня белорусско-европейских отношений предстоит появиться переговорам, ведущим к заключению базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве", - заявили в МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее ЕС пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, который пройдет 24 ноября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не мог быть приглашен на предыдущие саммиты за то, что находился под санкциями.

Как известно, саммит «Восточного партнерства» впервые со времен существования политики основанного в 2009 году «Восточного партнерства» пройдет в Брюсселе на уровне лидеров государств и правительств стран ЕС и стран-членов - Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении и Азербайджана.