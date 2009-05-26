В Бельгии выпал град диаметром до 5 см

На севере Франции и в Бельгии усложнено движение поездов в результате стихийного бедствия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на местные СМИ, движение поездов происходит с задержками в 4-х провинциях на севере Франции, где в результате ураганов были повалены деревья, снесены крыши домов и наблюдались наводнения. Один человек был сильно ранен в результате падения дерева на автомобиль.

Похожая ситуация наблюдается и в Бельгии, где в ряде направлений ощущаются проблемы в организации железнодорожного движения.

В одном из районов Бельгии выпал град диаметром до 5 см, сообщили метеорологи.