Провал коалиционных переговоров в ФРГ не в интересах Франции - Макрон

Европейские политики выражают обеспокоенность относительно возможного политического кризиса в Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за провала предыдущих переговоров относительно коалиции "Ямайка" в ФРГ. В понедельник, 20 ноября, Макрон заявил, что политический кризис в Германии "не отвечает интересам" Франции, как сообщает DW.

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В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра назвал ситуацию с коалиционными переговорами в Германии "плохими новостями для Европы". "Германия - очень влиятельная страна в ЕС. Поэтому если у них не будет правительства и, следовательно, они не будут иметь мандата, будет очень трудно занимать позиции", - цитирует Зейлстру информагентство Reuters. Чешский государственный секретарь по делам Евросоюза Алеш Хмеларж также заявил, что его страна предпочла бы, чтобы "сильное правительство в Германии появилось как можно быстрее".

Напомним, предыдущие переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии прерваны. Как заявил в воскресенье, 19 ноября, Кристиан Линднер (Christian Lindner), возглавляемая им Свободная демократическая партия (СВДП) покинула переговоры, в которых также принимали участие ХДС, ХСС и Зеленые.