В Беларуси осудили боевика, воевавшего на Донбассе за "ДНР"

В Беларуси Гомельский областной суд 16 ноября огласил приговор в отношении жителя Речицы. Он признан виновным в участии «на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства». Об этом сообщает Naviny.by со ссылкой на "БелаПАН".

Жителю Речицы назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его освободили из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Неофициально известно, что речь идет об участии в вооруженном формировании, которое действовало на территории самопровозглашенной "ДНР".

Ранее сообщалось, что в Беларуси впервые осудили боевика "ДНР".