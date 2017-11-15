"Я - человек": бывшая Илона Маска и Джонни Деппа рассказала об отношениях с девушкой

Голливудская звезда Эмбер Херд, которая в прошлом году развелась с Джонни Деппом, а после этого встречалась с миллиардером Илоном Маском, впервые прокомментировала свою сексуальную ориентацию.

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Ранее пресса неоднократно писала о том, что актриса в встречалась с девушками. Одной из её возлюбленных была, например, актриса Кара Делевинь, известная по фильмам «Отряд самоубийц», а также «Валериан и город тысячи планет", пишет "Главком".

«Я никак себя не идентифицирую. Я человек. И мне нравятся те, кому я нравлюсь. Случалось, что я встречалась с женщиной, и папарацци сделали снимки, когда мы выходили после ужина (из ресторана). Мы держались за руки, и я поняла, что сейчас у меня два варианта: я могу отпустить ее руку, а когда меня спросят об этом, напомнить, что моя личная жизнь касается только меня. Или я могу не отпускать ее руку», – говорит Эмбер.

Об этом она рассказала в интервью журналу Allure, в новом номере которого она появляется на обложке. Она встречается как с мужчинами, так и с женщинами. Однако актриса не спешит называть себя бисексуалкой.

При этом онаотметила, что скандальные признания могут помешать ей построить карьеру.