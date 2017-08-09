Эмбер Херд лаконично прокомментировала разрыв с миллиардером Илоном Маском

Экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд вслед за Илоном Маском прокомментировала разрыв с миллиардером, передает ТСН.

Читайте также"Любовь на расстоянии": основатель Tesla Илон Маск "положил конец" шумихе о разрыве с бывшей Джонни ДеппаНа своей странице в Instagram Эмбер выложила фото, с надписями "любовь" и "давать" и сопроводила пояснительным комментарием. В частности, экс-возлюбленная Маска написала, что они с миллиардером до сих пор "неравнодушны друг к другу", однако факт расставания с ним подтвердила.

"Быть все время на виду - значит постоянно оправдываться и объяснять свои поступки огромному количеству людей. И в этой ситуации мне хотелось бы дистанцироваться. Несмотря на то, что мы разошлись, мы с Илоном небезразличны друг другу и по-прежнему очень близки. Спасибо всем за поддержку и уважение к нашей частной жизни в это непростое время", - обратилась к фанам Херд.

Напомним, что о разрыве Илона Маска и Эмбер Херд стало известно несколько дней назад. Тогда инсайдер, приближенный к паре, рассказал, что инициатива разорвать отношения принадлежала Маску. Мол, Илон "узнал, какой Эмбер есть на самом деле" и не захотел продолжать роман.