В Сирии погиб российский боксер, который воевал на стороне ИГИЛ
16:17, 14 ноября 2017Мир
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Вдова боксера и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября.
Боксер принял ислам 15 лет назад / фото rusjev.net
В Сирии во время войны погиб российский боксер Вячеслав Лапшин.
Как пишет ТСН, спортсмен погиб еще в марте прошлого года, но об этом стало известно только сейчас, ведь спортсмен воевал на стороне террористов ИГИЛ.
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В 2006 году боксер стал победителем Малых олимпийских игр и чемпионом России.
Как сообщает «Meduza» его вдова Руфина и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября. Самолет доставил их из Сирии в Грозный.
15 лет назад он принял ислам.
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