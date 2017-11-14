В Сирии погиб российский боксер, который воевал на стороне ИГИЛ

16:17, 14 ноября 2017
Мир
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Вдова боксера и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября.

Боксер принял ислам 15 рокыв назад / фото rusjev.net

В Сирии во время войны погиб российский боксер Вячеслав Лапшин.

Как пишет ТСН, спортсмен погиб еще в марте прошлого года, но об этом стало известно только сейчас, ведь спортсмен воевал на стороне террористов ИГИЛ.

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В 2006 году боксер стал победителем Малых олимпийских игр и чемпионом России.

Как сообщает «Meduza» его вдова Руфина и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября. Самолет доставил их из Сирии в Грозный.

15 лет назад он принял ислам.

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