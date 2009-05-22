В Москве уже 2 недели обстреливают детсад – милиция велела молчать

Неизвестный обстрелял московский детский сад № 1051 в Москве. Инцидент произошел в пятницу, передает канал РЕН ТВ. По информации Life.Ru, огонь велся по окнам ясельной группы. В окнах детского сада видны десятки сквозных отверстий от пуль. Дети эвакуированы.

Стрельба в районе детского сада № 1051 началась 9 мая. Затем, передает РЕН ТВ, стрельба продолжалась. Сотрудникам учреждения в милиции запретили рассказывать о происходящем.

Директор детского сада Валентина Козинева сообщила: "Требование (милиции) выполняли целых две недели. Все это время в окна били пули. И никто ничего не знал".

9 мая у стен учреждения неизвестный тяжело ранил 11-летнего мальчика. Пуля попала в живот ребенку. Сейчас ребенок переведен из реанимации в обычную палату.

По словам Козиневой, милиция запрещала рассказывать о происходящем, чтобы не спугнуть преступника.

Она также сообщила, что дети эвакуированы в более безопасное место.

В правоохранительных органах заявляют, что ведется расследование. По словам старшего инспектора группы информации общественных связей УВД по ЮЗАО города Москвы Марины Молоковой, дело ведет "лучший сыщик-профессионал окружного аппарата управления".

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