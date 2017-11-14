Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце
15:33, 14 ноября 2017Мир
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Правоохранители оцепили место происшествия.
Иллюстрация / REUTERS
Неизвестный несколько раз обстрелял дробью прохожих близ порта во французской Ницце, сообщает газета Nice-Matin.
Отмечается, что правоохранители оцепили место происшествия. Информации о пострадавших пока нет.
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Тем временем телеканал Franceinfo сообщает со ссылкой на полицию, что в результате стрельбы пострадавших нет. По данным СМИ, стрелявшего не нашли.
Как сообщал УНИАН, ранее в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 27 человек, еще 24 получили ранения.
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