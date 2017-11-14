Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце

Неизвестный несколько раз обстрелял дробью прохожих близ порта во французской Ницце, сообщает газета Nice-Matin.

Отмечается, что правоохранители оцепили место происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

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Тем временем телеканал Franceinfo сообщает со ссылкой на полицию, что в результате стрельбы пострадавших нет. По данным СМИ, стрелявшего не нашли.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 27 человек, еще 24 получили ранения.