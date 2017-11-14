Поддерживаемые РФ силы Асада нанесли авиаудар в "зоне деэскалации" в Сирии: более 50 гражданских погибли

По меньшей мере 53 гражданских погибли в понедельник, 13 ноября, в результате авиаударов на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.com.

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Среди погибших - пятеро детей и трое полицейских. В общем три авиаудара попали в рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. По данным наблюдателей, авиаудары нанесли авиация или военные самолеты России, которая поддерживает режим президента Башара Асада.

На месте атаки работают отряды гражданской обороны, которые помогают раненым и разгребают руины домов.

Атареб - город близ Алеппо, в "зоне деэскалации", которая была согласована Россией, Ираном и Турцией, что поддерживает повстанцев. В данной "зоне деэскалации" расположены населенные пункты, которые преимущественно контролируются повстанцами.