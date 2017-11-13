Amnesty International обвинила Асада в преступлениях против человечности

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности. Об этом говорится в заявлении Amnesty, передает dw.com.

К подобным преступлениям правозащитники отнесли осаду войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей. Сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов, подчеркнули в AI.

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"Сирийское правительство осознанно применяет голод в качестве коллективного наказания для населения", - заявил представитель немецкого отделения AI Рене Вильдангель.

Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией, которое распространялось, в том числе, на восточную часть Алеппо. Договор предусматривал возможность выбора для жителей осажденных районов - остаться в зоне ведения боевых действий или покинуть их.

В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники. В этой связи в AI полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей. Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.