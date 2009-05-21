Израиль не согласится на раздел Иерусалима

Израиль навсегда сохранит "единый" Иерусалим своей столицей и никогда не согласится на его раздел, заявил в четверг глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Палестинцы претендуют на создание столицы собственного государства по меньшей мере в восточной части города, занятой Израилем в ходе войны 1967 года.

"Для меня очень важно вернуться сюда и сказать то, что я говорил в Соединенных Штатах... Единый Иерусалим - столица Израиля. Он был и навсегда останется нашим. Он никогда не будет снова ни разделен, ни расчленен", - сказал Нетаньяху, который завершил накануне первый в качестве премьера визит в Вашингтон.

Он добавил, что лишь израильский контроль над городом трех религий обеспечивает последователям иудаизма, христианства и ислама свободный доступ к своим святыням.

Выступление главы правительства в Иерусалиме было приурочено к 42-й годовщине объединения города под израильским контролем. До войны 1967 года Восточный Иерусалим, включая религиозные святыни Старого города - Храм гроба Господня, мечети Храмовой горы и Западную стену (Стену плача), управлялся Иорданией.

Израиль позже аннексировал восточные, населенные преимущественно арабами кварталы Иерусалим и объявил весь город своей "единой и неделимой" столицей. С позиции международного права Восточный Иерусалим считается оккупированной территорией, и спор о его статусе составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта.

РИА “Новости”