В резиденцию Президента Сербии ворвался мужчина с гранатами

Неизвестный с двумя гранатами, проникший в четверг на территорию резиденции президента Сербии в центре Белграда, угрожает взорвать один из боеприпасов в 18.00 в случае невыполнения его требований, сообщает РИА новости со ссылкой на Франс Пресс и источник в полиции.

"Мужчина, назвавшийся Драганом Маричем, в электронном письме, которое он отправил 11 тысячам адресатов, требует решить его дело до 16.00 по местному времени (18.00). По-видимому, он не доволен решением коммерческого суда", - сообщил агентству источник.

В противном случае он угрожает взорвать одну гранату. По свидетельствам очевидцев, злоумышленник выдернул чеку у одной из гранат. Дорожное движение вблизи резиденции президента Сербии остановлено.

Полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной. По сообщениям сербских информагентств, президент страны Борис Тадич в момент происшествия в здании не находился, правоохранительным органам, якобы, удалось как-то обезвредить одну гранату, вторая все еще находится у мужчины.

Как стало известно СМИ, Драган Марич занимается предпринимательством в течение нескольких десятилетий. Он основал десятки фирм, диапазон деятельности которых был весьма разнообразен: производство сыра, бетона, спичек, пестицидов, экспорт малины и так далее. В 2007 году выставил на продажу свою почку, а в 2004 году объявил 80-дневную головку около здания парламента Сербии.

Мужчина добивался решения судебного спора с авиакомпанией Jat, из-за которой в 1992 году очередная фирма Марича, по его словам, разорилась, потеряв миллион долларов. Представитель коммерческого суда заявил в интервью белградскому телеканалу RTS, что ни одного дела, как-либо связанного с именем Марича, в судопроизводстве нет и там "действительно не могут понять, что он хочет".