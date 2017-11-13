Премьер Испании призвал каталонцев голосовать на досрочных выборах

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время первого визита в Каталонию после введения прямого правления призвал к активному участию в каталонских выборах 21 декабря, передает Голос Америки.

"Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит нам всем, с демократией и свободой, мы этого достигнем, если молчаливое большинство превратит свой голос на голосование", - заявил он в воскресенье.

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Его визит в Барселону проходит на следующий день после того, как каталонское движение за независимость провело массовый протест в городе, требуя освобождения своих лидеров и признания Каталонской республики независимым государством.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум относительно независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.