Польские националисты вышли на марш с баннером с упоминанием о Львове (фото, видео)
Националисты развернули большой красный баннер с надписью "Помним про Львов и Вильнюс".
Сегодня в День независимости Польши в Варшаве проиходит масштабный марш националистов, в котором уже есть первые задержанные.
Читайте такжеВ Варшаве сегодня пройдет один из крупнейших маршей экстремистовКак сообщает ресурс TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на Польское агентство прессы, на марше несли плакат с надписью "Помним о еи Вильнюсе".
Националисты несли также эмблему Национальных вооруженных сил и надписью "Смерть врагам Отечества".
В марше, который прошел по центральным улицам Варшавы, были также замечены люди в балаклавах, которые закрывали свои лица, а впоследствии начали бросать петарды и жечь файеры.
Сегодня в польской столице Варшаве в День независимости страны проходит марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.
#RuchNarodowy idzie w #MarszNiepodległości! pic.twitter.com/kr3FE14aTa— Krzysztof Bosak