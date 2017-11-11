Польские националисты вышли на марш с баннером с упоминанием о Львове (фото, видео)

Сегодня в День независимости Польши в Варшаве проиходит масштабный марш националистов, в котором уже есть первые задержанные.

Читайте такжеВ Варшаве сегодня пройдет один из крупнейших маршей экстремистовКак сообщает ресурс TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на Польское агентство прессы, на марше несли плакат с надписью "Помним о еи Вильнюсе".

Националисты несли также эмблему Национальных вооруженных сил и надписью "Смерть врагам Отечества".

В марше, который прошел по центральным улицам Варшавы, были также замечены люди в балаклавах, которые закрывали свои лица, а впоследствии начали бросать петарды и жечь файеры.

Сегодня в польской столице Варшаве в День независимости страны проходит марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.