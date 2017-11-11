Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по зданию Минобороны Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по йеменскому Министерству обороны, расположенному в столице страны Сане. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», в результате атаки могли пострадать мирные жители, передает РБК.

Всего, по данным издания, было нанесено два авиаудара, одна из бомб попала в жилой район. Как сообщают очевидцы, восемь человек получили ранения, а также были разрушены два дома.

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«Поиск жертв под обломками все еще продолжается», — сказано в сообщении.

«Я сидел дома и услышал первый удар — он был по Министерству обороны. Все испугались. Минуту спустя еще один удар попал в дом моего соседа», — приводит слова одного из очевидцев телеканал SBS.

Как сообщал УНИАН, недалеко от аэропорта столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, произошел взрыв. Ответственность за инцидент взяли на себя повстанцы-хуситы. Их представитель сообщил, что была запущена баллистическая ракета дальнего действия Burkan 2-H по международному аэропорту короля Халида в Эр-Рияде.

Война в Йемене, самой бедной стране арабского региона, началась в 2014 году. В марте 2015 года Саудовская Аравия в рамках поддержки правительственных сил Йемена начала наносить удары по территории, контролируемой повстанцами-хуситами. За три года количество погибших превысило 10 тыс., раненых - 40 тыс. человек.