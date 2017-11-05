Повстанцы Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Недалеко от аэропорта столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, произошел взрыв.

Как сообщает Al Jazeera, ответственность за инцидент взяли на себя повстанцы-хуситы.

Их представитель сообщил, что была запущена баллистическая ракета дальнего действия Burkan 2-H по международному аэропорту короля Халида в Эр-Рияде.

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По данным местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена. Взрыв был слышен недалеко от аэропорта.

Война в Йемене, самой бедной стране арабского региона, началась в 2014 году. В марте 2015 года Саудовская Аравия в рамках поддержки правительственных сил Йемена начала наносить удары по территории, контролируемой повстанцами-хуситами. За три года количество погибших превысило 10 тыс., раненых - 40 тыс. человек.