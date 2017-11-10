Тиллерсон назвал условия, при которых возможна встреча Трампа с Путиным во Вьетнаме

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон назвал условия, при которых может состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщается на сайте Белого дома, выступая 9 ноября на брифинге в Пекине (Китай), Тиллерсон отметил, что с российской стороной никогда не было согласования об официальной двусторонней встрече Трампа и Путина на этой неделе во время турне президента США по странам Азии.

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп и Путин примут участие вместе с другими лидерами в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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«Не стало бы чем-то чрезвычайным, если они определенным образом увидятся в кулуарах. Вопрос в том, есть ли у нас достаточно обоснованный смысл (для переговоров)», - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что с российской стороной происходит взаимодействие по ряду важных направлений.

«И мы поддерживаем контакт с ними, и видение заключается в том: если два лидера собираются встречаться, или есть какие-то достаточно обоснованные вопросы для переговоров, которые бы оправдали проведение официальной встречи», - пояснил Тиллерсон.

В этой связи госсекретарь подчеркнул, что никаких решений не было принято, а обсуждения продолжаются.

«Если у нас будет встреча, давайте убедимся, что это будет содержательная встреча», - подчеркнул госсекретарь.

Тиллерсон сообщил, что США и Россия пытаются найти решение по ситуации в Сирии, кроме уничтожения группировки «Исламское государство», на чем сейчас, по его словам, обе страны сосредоточиваются.

«У нас с Россией проходят серьезные разговоры о ситуации в Украине. Мы обсуждаем с ними другие темы», - отметил Тиллерсон.

Кроме того, он подтвердил, что вопрос российского вмешательства в президентские выборы в США также остается на повестке дня.