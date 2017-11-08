Британский министр подала в отставку из-за неформальной встречи с Нетаньяху

Министр международного развития Великобритании Прити Патель подала в отставку из-за ее неофициальных встреч с израильскими официальными лицами. Отставке предшествовала 30-минутная встреча с премьером Терезой Мэй, передает РБК.

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Об отставке с поста министра Патель уведомила Мэй соответствующим письмом. В нем Патель отметила, что «ее действия оказались ниже тех высоких стандартов, которые ожидают от министра». «В то время как я действовала с наилучшими намерениями, мои действия также оказались ниже стандартов прозрачности, которые я пропагандировала и которые я поддерживала. Я приношу глубокие извинения вам и правительству за то, что произошло, и ухожу в отставку», – написала Патель.

Мэй в ответном письме поблагодарила ее за работу в правительстве и заявила, что решение об отставке было «правильным». Премьер также назвала «правильным» то, что Израиль и Великобритания тесно сотрудничают, но подчеркнула, что делать это стоит «официально».

Патель провела ряд неформальных встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами в августе, находясь в Израиле с частной поездкой. В минувший понедельник, после того как стало известно об этих встречах, Патель попросили срочно вернуться из официальной поездки в Африку и прибыть в резиденцию премьера для беседы.

Патель занимала пост министра международного развития с июля 2016 года.

1 ноября об отставке с поста министра обороны Великобритании объявил Майкл Фэллон. Свое решение он объяснил своим «неподобающим поведением» в прошлом.