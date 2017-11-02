Волна секс-скандалов: министр обороны Британии подал в отставку из-за истории с рукой на коленке журналистки (видео)

Министр обороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку и официально объяснил это чувством вины. Публично жалеть из-за поведения его заставила журналистка, которая рассказала о руке Фэллона на ее колене 15 лет назад. Волна сексуальных скандалов уже две недели катится миром.

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Фэллон заявил, что "задумался над своим поведением и теперь уходит в отставку" с поста министра обороны. Фэллон является первым министром кабинета премьер-министра Терезы Мэй, который уходит в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Вестминстере.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно также об обвинениях в адрес первого министра правительства Мэй Дэмиана Грина. В сексуальных домогательствах его обвинила 31-летняя активистка тори Кейт Малтби. Она утверждает, что во время одной из встреч Грин положил ей руку на колено.