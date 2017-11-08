Коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 миллионов людей по всему миру - Белый дом

Белый дом по случаю сотой годовщины большевистского переворота в России, известного также как Октябрьская революция 1917 года, обнародовал заявление, в котором определил этот день как Национальный день памяти жертв коммунизма. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Большевистская революция привела к созданию Советского Союза и его темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, благополучием и достоинством человеческой жизни», – говорится в заявлении.

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В нем напоминается, что за последнее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек, а еще несравненно больше людей подверглись эксплуатации, насилию и неописуемому разорению.

«Эти шаги, осуществленные под лживым предлогом освобождения, систематически отнимали у невинных людей Богом данные им права на свободное вероисповедание, свободу собраний и бесчисленные другие права, которые мы считаем священными и неприкосновенными. Граждане, которые стремились к свободе, подвергались порабощению со стороны государства через принуждение, насилие и страх», – заявили в Белом доме.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто продолжает страдать под властью коммунизма. В память о них и в честь безудержного духа тех, кто отважно боролся за распространение свободы и свободных возможностей по всему миру, наша нация подтверждает решительное и твердое намерение зажечь свет свободы всем, кто стремится к более светлому, свободному будущему», – говорится в заявлении.