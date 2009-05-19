Пираты освободили судно «Patriot», в составе экипажа которого есть украинец

Сомалийские пираты освободили захваченное 25 апреля судно „Patriot” под флагом Мальты, среди членов экипажа которого есть один гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Гамбурге.

По информации немецкой компании-оператора „Johann M.K. Blumenthal GMBH & Co KG”, после успешного проведения переговоров между судовладельцем и пиратами из пиратского плена освобождено судно „Patriot” и члены его экипажа.

По данным представителей компании-оператора, состояние здоровья команды удовлетворительное. В данное время судно „Patriot” следует к ближайшему йеменскому порту.

Как сообщал УНИАН, в плену у пиратов остаются еще 34 украинских моряка. В частности, 24 моряка на судне «Ариана», которое было захвачено 2 мая. Двое граждан Украины на судне MV Hansa Stavanger, захваченном 5 апреля с.г., а также 8 украинцев на судне Marathon, которое сомалийские пираты захватили в начале мая.