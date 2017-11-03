Началась последняя битва против "Исламского государства" в Ираке
11:20, 03 ноября 2017Мир
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Иракские силы входят в Аль-Каим - последний город, который находится под контролем террористов.
Иракские силы входят в Аль-Каим \ @CGTNOfficial
Армия Ирака начала операцию по освобождению последнего города, который находится под контролем боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает CGTN в "Твиттере" со ссылкой на военных.
Читайте такжеАмериканские военные останутся в Ираке до полной победы над "Исламским государством""Иракские силы входят в Аль-Каим, последний бастион "ИГИЛ" в Ираке", - говорится в сообщении.
Ранее иракская армия окончательно освободила город Таль-Афар, который долгое время был одной из цитаделей "Исламского государства". Таким образом силы безопасности Ирака установили свой контроль над всей провинцией Ниневия. Кроме того, в июле иракская армия освободила Мосул, который был фактической столицей "ИГИЛ" в Ираке.
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