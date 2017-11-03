Парад живых мертвецов: в Рио состоялось зрелищное шествие зомби (фото, видео)

11:59, 03 ноября 2017
Мир
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Некоторые из участников на подготовку к действу потратили месяцы.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро провели жуткий парад зомби, который приурочен к традиционному христианскому празднику - Дню всех умерших, говорится в сюжете ТСН.

Некоторые из участников парада рассказал журналистам, что на подготовку к действу потратил месяцы.

Ранее крупнейшее в мире шествие зомби также состоялась в Латинской Америке. Парад мертвецов в Мехико посетили 10 тысяч человек.

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