Парад живых мертвецов: в Рио состоялось зрелищное шествие зомби (фото, видео)

В бразильском городе Рио-де-Жанейро провели жуткий парад зомби, который приурочен к традиционному христианскому празднику - Дню всех умерших, говорится в сюжете ТСН.

Некоторые из участников парада рассказал журналистам, что на подготовку к действу потратил месяцы.

Ранее крупнейшее в мире шествие зомби также состоялась в Латинской Америке. Парад мертвецов в Мехико посетили 10 тысяч человек.