14 друзей Путина: расследование пролило свет на несметные богатства окружения президента РФ

Хотя счета российского лидера выглядят весьма скромно, суммарный капитал его близкого окружения достигает $ 24 млрд — об этом идет речь в расследовании Путин и посредники, над которым работали журналисты международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российской Новой газеты, опубликованном в конце октября. Об этом пишется в новом выпуске журнала "Новое время".

Расследование проливает свет на капиталы приближенных лиц Путина и называет его родственников, которые за время его президентства заметно разбогатели,— ранее в прессу попадала информация только о его друзьях и бывших коллегах, владеющих крупными активами. Одни из них занимаются бизнесом в нефтегазовом секторе, а некоторые даже не в силах пояснить, откуда взялись их миллионы. Но всех их объединяет близость к самому влиятельному человеку России, отмечают расследователи.

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Опрошенные НВ эксперты называют опубликованный материал ценным и хорошо аргументированным. При этом они предполагают: в кошельках близкого круга Путина может оказаться куда более крупная сумма, чем $ 24 млрд. “Велика вероятность, что еще не всех друзей мы знаем, да и у тех, кого мы знаем, могут быть более качественно припрятанные активы”,— считает Сергей Алексашенко, российский экономист, бывший заместитель председателя правления центробанка РФ, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне. “Кроме того, у Путина (есть) доли крупных компаний”,— дополняет его российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Вот несколько представителей "свиты Путина".

48-летний Михаил Шеломов работает ведущим специалистом в транспортной компании Совкомфлот, где в год зарабатывает около $ 8,5 тыс. При этом за последние 13 лет зарегистрированная на его имя компания Акцепт приобрела активов на сумму около $ 600 млн. Такая арифметика может показаться странной, если к условиям задачи не добавить один факт: Михаил — сын Любови Шеломовой, двоюродной сестры президента Путина.

Не готовым комментировать свои коммерческие операции оказался еще один представитель окружения президента РФ и акционер банка Россия — виолончелист и крестный отец одной из дочерей Путина Сергей Ролдугин. Согласно опубликованным в мае 2016-го Панамским документам, он являлся владельцем нескольких офшорных фирм, куда перечисляли средства российские госбанки и принадлежащие олигархам компании. Всего через офшорные счета Ролдугина прошло $ 2 млрд.

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Еще один друг Путина — Петр Колбин, который когда-то работал мясником, а сегодня входит в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заявил прессе, что он “не бизнесмен”. Хотя, по данным издания, в 2010–2011 годах он выручил более $ 500 млн за перепродажу акций нефтетрейдера Gunvor и газодобывающей компании Ямал СПГ. Обе операции связывают его с миллиардером Геннадием Тимченко, которого с 2004 года пресса называет другом Путина.

Разложив по карманам родственников и близких друзей полученные от олигархов и госкомпаний капиталы, российский лидер организовал собственное окружение в структуру, которая чем-то напоминает “семью” экспрезидента Украины Виктора Януковича. Только главные роли в этой схеме достались не родственникам, а давним приятелям главы Кремля. “Его “семья” построена не на кровных связях, а на сети сослуживцев, земляков и друзей”,— рассуждает Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ.

Масштаб этих активов может в разы, а то и в десятки раз превышать упоминаемые в последнем расследовании $ 24 млрд. Так, по оценке российского политолога и бывшего кремлевского советника Станислава Белковского, состояние Путина в 2007 году составляло около $ 40 млрд, а в 2012-м — уже $ 70 млрд. С первой цифрой совпали подсчеты расследователей британского телеканала BBC, которые в январе 2016-го выпустили документальный фильм Тайные богатства Путина. Английские телевизионщики опросили тех, кто ранее входил в близкое окружение президента России, и сделали вывод: российский лидер использовал власть для накопления тайного богатства в размере $ 40 млрд.

Определить реальное состояние Путина непросто, признают специалисты. Ведь оно разделено между целой сетью компаний и холдингов, множеством объектов недвижимости и счетами приближенных лиц.

Уже скоро в деле о капитале окружения Путина обещают появиться новые факты. После того как в начале августа президент США Дональд Трамп подписал Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций, в Вашингтоне началась подготовка детального отчета о финансовой деятельности высокопоставленных чиновников и олигархов России и их связях с президентом Путиным.

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