Министр обороны Канады надел вышиванку и заговорил по-украински (фото)

Министр обороны Канады Харджит Саджан надел вышиванку и заговорил на украинском языке в "Твиттере". Таким образом канадский чиновник присоединился к "Украинскому дню в парламенте Канады", о котором накануне твитили другие канадские чиновники, передает Голос Америки.

"На Парламентском холме Украинский день! Вооруженные силы Канады отлично сотрудничают с партнерами - с Вооруженными силами Украины. Слава Украине!", - написал Саджан.

На Парламентском холме Украинский день! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине! #UkrainianDayontheHillpic.twitter.com/gNyDrmeN1K — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 1, 2017

Саджан неоднократно посещал Украину с рабочими визитами.

"Мы уже длительное время поддерживаем Украину с оборонительной целью. Мы обучили более 5 тыс. украинских военнослужащих и предоставили вашей стране всяческой поддержки на более чем 700 млн канадских долларов. Также недавно подписали Оборонное соглашение, что является еще одним шагом на пути к развитию наших отношений и повышению выносливости украинского народа. Хочу подчеркнуть: мы и дальше сотрудничаем и помогаем вам", - рассказал ранее Саджан в интервью "Урядовому курьеру".

Сообщения с хештегом #UkrainianDayontheHill накануне распространяли другие чиновники Канады.