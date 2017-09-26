Канадские инструкторы в рамках спецоперации подготовили 6 тысяч украинских солдат

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявляет, что канадские инструкторы в рамках операции «Объединитель» подготовили 6 тысяч украинских солдат. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Читайте такжеУкраина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады - Полторак«В марте мне было приятно объявить продление сроков нашей операции «Объединитель» (Operation Unifier), этой миссии канадских Вооруженных сил на западе Украины, которая подготовила около 6 тысяч украинских солдат», - заявил Сейджжан.

Он напомнил, что мандат канадской миссии был расширен до марта 2019 года.

К тому же, по его словам, эта операция помогает канадским и украинским военным обмениваться военным опытом.

Сейджжан добавил, что канадские советники консультируют Минобороны Украины о проведении стратегических реформ в оборонной сфере.

Он отметил, что Канада остается полностью настроенной оказывать помощь Украине, которая пытается сохранить и защитить свой суверенитет.

«Народ Украины может полагаться на неуклонную поддержку Канады», - добавил Сейджжан.