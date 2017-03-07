Канада продлила еще на два года миссию военных инструкторов в Украине

Как передает Радио Свобода, благодаря этой программе, известной как «Операция UNIFIER», Вооруженные силы Канады обеспечивают военное обучение и помощь в развитии возможностей личному составу Вооруженных сил Украины на поддержку усилий Украины в сохранении ее суверенитета, безопасности и стабильности.

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Теперь, заявили в правительстве Канады, Вооруженные силы этой страны вместе с союзниками и правительством Украины продолжат поддерживать профессиональное развитие Вооруженных сил Украины и расширять их возможности в ряде отраслей. Среди них – обучение действиям в малых группах, разминирование взрывных устройств, деятельность военной полиции, медицинское обучение и модернизация системы тылового обеспечения.

Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных структур Украины, говорится в заявлении.

«Операция UNIFIER является частью более широких усилий правительства Канады, направленных на поддержку демократии, прав человека и верховенства права в Украине путем предоставления финансовой, гуманитарной и нелетального военной помощи», – заявили в правительстве Канады.