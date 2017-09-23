Канада поддерживает Украину на пути евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили прочные и длительные связи между Канадой и Украиной и свою общую приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений.

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, обнародованном пресс-службой главы украинского государства по итогам встречи в Торонто.

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В частности, Канада продолжит поддерживать продвижение Украины на пути евроатлантической интеграции, внедрения и соблюдения стандартов НАТО. В частности, Канада поддерживает цель Украины достичь взаимосовместимости с НАТО к 2020 году, оказывая помощь в форме тактических тренировок и стратегического консультирования.

"Канада ценит преданность Украины своим отношениям с НАТО и ее значительный вклад в операции под эгидой Альянса. В свете общих вызовов безопасности мы подтверждаем наш общий интерес в поддержании международного мира через двустороннюю Договоренность об оборонном сотрудничестве и нашу общую приверженность реализации программы реформы оборонной сферы Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операция UNIFIER поддерживает важные усилия в области военного обучения и наращивания потенциала Украины для обеспечения своего суверенитета и безопасности, а также способствует взаимовыгодному обмену информацией между вооруженными силами Канады и Украины.