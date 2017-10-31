В Австрии 66-летний нацист застрелил двоих человек и скрылся

Правоохранители Австрии начали крупномасштабную операцию по поимке 66-летнего вооруженного карабином мужчины, который расстрелял своих соседей и скрылся в лесу. Об этом сообщили в понедельник в полицейском управлении австрийской федеральной земли Штирия, передает 112.ua.

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Вооруженный австриец устроил бойню в коммуне Штиволль близ Граца. Он застрелил из карабина двух пожилых людей и тяжело ранил одну женщину. "Убитые оказались соседями стрелка, - отметили в полиции. - Ситуация напряженная, преступник скрылся с оружием, и населению следует быть бдительным".

Свидетели говорят о том, что нападавший стрелял из автомобиля. Мужчина объявлен в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне Европейского союза. В Штирии повсеместно размещены усиленные наряды полицейских автоматчиков. В Штиволле закрыты школа и детский сад. Детей рекомендовано не выпускать на улицу.

Полиции удалось найти автомобиль стрелка, на котором он разъезжал по округе и неоднократно попадал в поле зрения австрийских спецслужб. На задних дверях его минивэна размещена большая надпись "Хайль Гитлер", и сам стрелок неоднократно высказывал симпатию правым экстремистам, а также называл себя жертвой австрийской юстиции.