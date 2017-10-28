Турция не признает провозглашение независимости Каталонией

МИД Турции назвало незаконным провозглашение независимости Каталонии региональным правительством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Решение Парламента регионального правительства Каталонии о провозглашении независимости не является шагом в правильном направлении. Уважение к территориальной целостности и Конституции Испании, а также воля испанского народа являются основополагающими. Одностороннее решение парламента не отвечает Конституции и законам Испании и не отражает волю Испании, а также людей этого региона", - говорится в заявлении.

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В МИД Турции надеются, что региональные власти Каталонии не будут настаивать на этом одностороннем решении, "которое не имеет конституционной легитимности и может привести к напряженности".

"Мы считаем, что этот вопрос будет решен, опираясь на демократию и верховенства закона", - добавили в МИД Турции.

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.