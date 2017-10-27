На Аляске 200-килограммовый тюлень перекрыл взлетную полосу самолетам (видео)

В самом северном аэропорту США на Аляске 200-килограммовый тюлень перекрыл дорогу самолетам, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУмер кот, который был мэром городка на Аляске почти 20 лет (видео)

Ранее пилоты здесь часто встречали медведей, однако морские животные до сих пор заходить сюда не осмеливались.

Работники аэропорта решили незваного гостя не трогать, пока он сам не уйдет. Но пилотам и обслуживающим машинам пришлось тюленя объезжать, или же использовать другие полосы.