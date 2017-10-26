В Норвегии потерпел крушение российский вертолет с 8 людьми
17:42, 26 октября 2017Мир
1288 0
Инцидент произошел на архипелаге Шпицберген.
Иллюстрация / REUTERS
В Норвегии упал российский вертолет. На его борту находились восемь человек, передает РБК.
Читайте такжеВ Чернигове разыскивают мужчину, который возле остановки троллейбусов взлетел на вертолете (видео)
Инцидент произошел в районе населенного пункта Баренцбург, архипелаг Шпицберген. Об этом сообщила сообщает поисково-спасательная служба Северной Норвегии в Twitter.
Как сообщал УНИАН, недавно в Кении вертолет упал в озеро, погибли пилот и четыре журналиста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter