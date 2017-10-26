В Норвегии потерпел крушение российский вертолет с 8 людьми

В Норвегии упал российский вертолет. На его борту находились восемь человек, передает РБК.

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Баренцбург, архипелаг Шпицберген. Об этом сообщила сообщает поисково-спасательная служба Северной Норвегии в Twitter.

Как сообщал УНИАН, недавно в Кении вертолет упал в озеро, погибли пилот и четыре журналиста.