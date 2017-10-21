В Кении вертолет упал в озеро, погибли пилот и четыре журналиста (видео)

В центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет с журналистами на борту. Падение вертолета произошло вскоре после взлета, передает 112.ua.

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Очевидцы утверждают, что вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте. На его борту находилось пять человек: пилот и четыре журналиста. Все они погибли. Журналисты летели на политическую акцию.

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