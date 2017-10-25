Подростки стали меньше пить, курить, воровать и драться - исследование

Подростки стали меньше курить, выпивать, употреблять наркотики, воровать и драться, выяснили психологи, проанализировав данные более чем за 10 лет. О результатах они рассказали в журнале Psychological Medicine.

Исследователи проанализировали данные Национального исследования потребления наркотиков и состояния здоровья в США за 2003-2014 годы. Всего им удалось собрать информацию более чем о 210 тыс. подростков 12-17 лет – по 13-18 тыс. за каждый год. За этот период количество связанных с алкоголем и наркотиками проблем со здоровьем уменьшилось на 49%, а также на 34% снизилось количество драк, нападений, краж и торговли наркотиками.

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О том, что подростки стали употреблять меньше алкоголя и наркотиков, говорили и другие исследования, но параллель между этой тенденцией и более мирным поведением была проведена впервые.

Ранее психологи выяснили, что современные подростки предпочитают наркотикам и сексу соцсети, менее склонны садиться за руль, устраиваться на работу, ходить на свидания, заниматься сексом и ходить куда-то без родителей, чем подростки других поколений.