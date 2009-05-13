Эксперт: Россия дает понять, чтобы ЕС не совал нос

Директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА отмечает, что политика “Восточного партнерства” не направлена на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время круглого стола в среду.

“Политика “Восточного партнерства” с точки зрения интересов ЕС не направлена на интеграцию Украины в ЕС, и не случайно ЕС заявляет, что “Восточное партнерство” является частью политики соседства, которая не предусматривает интеграцию Украины в ЕС”, - сказал он.

По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, политика “Восточного партнерства” предусматривает предоставление определенного инструментария, помощи, чтобы страны, которые становятся участниками партнерства, сохранили определенный европейский тренд и тем самым были более стабильными, с территории которых не возникали бы угрозы для самого ЕС.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что саммит в Праге четко показал уровень заинтересованности стран в “Восточном партнерстве” как со стороны стран ЕС, так и со стороны стран, которые будут принимать участие в этой инициативе.

Он считает, что из 6 стран-участниц этой инициативы наибольшую заинтересованность “Восточное партнерство” вызывает у двух стран - Украины и Грузии, поскольку именно эти страны задекларировали евроинтеграционный и евроатлантический внешнеполитический курс и они не представляют развитие своих государств в российской зоне влияния.

По мнению Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, такие страны как Беларусь и Армения рассматривают “Восточное партнерство” не как определенную возможность реализовать свои евроинтеграционные устремления, а как возможность балансировать между ЕС и Россией, выторговывая себе большие преференции, прежде всего со стороны России. Эксперт отметил, что такой разновекторный подход постсоветских стран, которые будут включены в проект “Восточного партнерства”, не позволит универсализировать реализацию этого проекта. В то же время, для ЕС введение “Восточного партнерства” дает возможность сохранить определенную европейскую ориентацию этих стран. “ЕС говорит России “о’кей”, мы развиваем кооперацию, мы стратегические партнеры, мы осознаем, что эти страны будут оставаться в российской зоне, но при этом дайте нам возможность развивать определенные кооперативные связи с этими странами, сохраняя определенное влияние на эти страны”, - сказал он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отмечает, что для России любое влияние Евросоюза на постсоветское пространство является принципиально важным не с экономической, а с геополитической точки зрения. “Поэтому такая болезненная реакция России на, казалось бы, компромиссную инициативу. Россия дает понять, чтобы ЕС не совал нос в российский курятник никоим образом”, - добавил он.

Эксперт допускает, что продвижение “Восточного партнерства” будет все больше раздражать Россию. “Россия не выступала против интеграционных проектов ЕС и Украины только по одной причине - она была абсолютно уверена, что у Украины нет никакой перспективы присоединиться к ЕС”, - сказал он, добавив, что “Восточное партнерство” тоже не дает такой перспективы, но открывает определенные возможности.

“Оно предоставляет определенный инструментарий, которым мы можем воспользоваться, чтобы сохранить проевропейский демократический тренд. Безусловно, для Украины эта инициатива является конструктивной, поскольку это инструмент, который мы должны использовать для того, чтобы реформировать наше общество, создать необходимые условия для приближения к европейским стандартам”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА. Он также отметил, что политика “Восточного партнерства” не подменяет двусторонние отношения Украины с ЕС, поскольку это разные уровни.