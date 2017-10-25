Малави захлестнула волна жестоких убийств из-за охоты на "вампиров"

Полиция в африканской стране Малави арестовала 200 членов группировок, что устроили охоту на людей, которые, по их мнению, являются вампирами.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции, передает Reuters.

С середины сентября на юге Малави девять человек были убиты из-за распространеной среди местных веры в колдовство и вампиров. Жертвами нападений, обычно, становятся альбиносы, которые в связи с нехваткой меланина в организме не похожи на большинство темнокожих жителей и являются очень чувствительными к солнечному свету.

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Насилие заставило ООН и посольство США объявить некоторые части страны опасными для посещения.

Нападения последней недели распространились на второй по величине город Малави Блантайр, где 22-летнего мужчину забросали камнями, а потом сожгли заживо, а другого забили камнями до смерти.

Жертв обвинили в вампиризме, хотя малавийские медицинские эксперты уверяют местных в безосновательности подобных обвинений.

Президент Малави Петер Мутарика (Peter Mutharika) посетил часть страны, которую захлестнуло насилие. В этом месяце Организация Объединенных Наций из-за инцидентов отозвала своих сотрудников из двух районов на юге Малави.