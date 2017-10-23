Парламент Каталонии назначил заседание о провозглашении независимости

В Каталонии 26 октября состоится заседание парламента, на котором может быть провозглашена независимость региона, сообщает El Pais.

По данным издания, такое решение принято на заседании президиума парламента, который прошел утром 23 октября.

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Предварительно, в рамках заседания на 17.00 по местному времени запланировано выступление председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Правительство Испании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции.Власти Каталонии выступили против таких шагов Мадрида.

В рамках этого решения власти Испании предлагают отстранить от должностей каталонское правительство (женералитат) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в местный парламент.