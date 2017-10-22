В Японии проходят досрочные парламентские выборы

Японские избиратели 22 октября голосуют на выборах, которые, как ожидают, предоставят возможность премьер-министру Синдзо Абэ сформировать новое правительство.

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Опросы указывают на то, что консервативная коалиция Абэ одержит победу, которая рассматривается как мандат на продолжение экономических реформ и жесткого курса в отношении Северной Кореи, сообщает «Радио Свобода».

Опрос, опубликованном ежедневной газетой Nikkei, указывает на то, что Абэ и его Либерально-демократическая партия (ЛДП) получат около 300 из 465-ти мест в нижней палате парламента.

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Приближение мощного тайфуна «Лан» на страну могло было бы уменьшить явку избирателей, что, по мнению экспертов, скорее всего, принесет пользу 63-летнему Абэ. Десяткам тысяч человек рекомендовали эвакуироваться из-за приближения шторма 4-й категории.

Абэ объявил внеочередные выборы на год раньше, чем ожидалось, ища поддержки избирателей для его экономической политики и того, что он называет «национальным кризисом» рисков, вызванных Северной Кореей, которая грозилась «утопить» Японию в море.

Япония является главным союзником США в Азии, имеет одну из самых развитых экономик мира.