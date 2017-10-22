Победу на выборах в Чехии одержали популисты

Правоцентристское политическое движение АNO («Акция недовольных граждан», или с чешской «Да» ) во главе с миллиардером и вторым самым богатым чешским гражданином Андреем Бабишем одержал победу на парламентских выборах в Чехии, сообщает "Радио свобода".

Согласно порахованими 100% бюллетеней, ANO набрал 29,64 процента голосов избирателей. На второй строчке – правая Гражданско-демократическая партия. Третье и четвертое места достались новым оппозиционным партиям – либеральной Чешской пиратской партии и партии «Свобода и прямая демократия» (SPD).

Поражение на выборах потерпели левые политические силы, в частности, коммунистическая партия Чехии и Моравии и социал-демократы, которые набрали менее 10 процентов голосов избирателей, опустившись соответственно на пятое и шестое место.

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В целом в парламент Чешской Республики вошли 9 политических партий и движений, которые преодолели необходимый 5-процентный барьер. Участие в выборах приняли 60,83 процента избирателей.

Выборы в парламент Чехии происходят каждые четыре года. На последних выборах 27 ноября 2013 года победу одержала Чешская социал-демократическая партия.