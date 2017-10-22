В ЦРУ попросили не задавать вопросов в случае исчезновения Ким Чен Ына

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил журналистам, что не стоит обращаться к нему с вопросами если внезапно исчезнет лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он также отметил, что его ведомство намерено стать "более злобным", передает South China Morning Post.

"Если Ким Чен Ын исчезнет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом", - заявил Помпео.

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Ранее Помпео заявил, что КНДР очень близка к тому, чтобы нанести ядерный удар по США.

19 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление руководства КНДР, в котором говорилось, что Пхеньян готов нанести "невероятный удар" по военных силах США.