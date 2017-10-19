КНДР пригрозила США "неожиданным ударом"

Пхеньян пригрозил Вашингтону «неожиданным невероятным ударом». Об этом говорится в комментарии северокорейских властей по поводу учений США и Южной Кореи, передает ЦТАК.

«Сейчас, когда враги говорят, что учения будут демонстрацией реального удара по КНДР, они должны понимать, что самые жесткие северокорейские контрмеры полностью готовы [к тому], чтобы нанести удар», — говорится в заявлении.

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В нем также отмечается, что США доставили «главные цели» прямо под нос.

«США должны ожидать встречи с невероятным ударом в неожиданное время», — гласит текст заявления.

Как сообщалось ранее, США направили к берегам КНДР авианосную ударную группу.