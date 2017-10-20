Буш-младший осудил политику Трампа - Politico

Экс-президент США Джордж Буш-младший осудил политику нынешнего главы государства Дональда Трампа, не называя его имени, пишет Politico.

«Кажется, что нетерпимость усилилась. Наша политика кажется более уязвимой к конспирологическим теориям и явным выдумкам», – заявил Буш-младший, выступая на мероприятии в Time Warner Center в Нью-Йорке.

Как отмечает издание, экс-президент стоял ровно на том же месте, где с похожими заявлениями выступал другой бывший глава государства – Барак Обама. Это произошло вскоре после «изоляционистской» и «воинственной» речи Трампа на Генассамблее ООН, добавляет газета.

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В отличие от Обамы, который активно высказывался против Трампа, Буш-младший говорил публично о нынешнем президенте США или вообще об американской политике очень мало, говорится в статье.

В своем новом выступлении Буш-младший назвал причины коллапса демократии, рассказал о пути вперед, а также сделал явные отсылки к Трампу, хотя его имени он так и не назвал, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что Буш-младший выступил на форуме в Нью-Йорке с речью, в котором обвинил российское правительство во вмешательстве в выборы и настраивании американцев друг против друга.