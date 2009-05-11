Саакашвили встречается с оппозицией

В Тбилиси проходит встреча Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ с лидерами непарламентской оппозиции в здании Министерства внутренних дел Грузии.

Как передает «Грузия Online », встреча началась с получасовым опозданием. Непарламентскую оппозицию на встрече представляют Ираклий АЛАСАНИЯ, Каха ШАРТАВА, Саломэ ЗУРАБИШВИЛИ, Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

Со стороны властей в переговорах принимают участие М.СААКАШВИЛИ, спикер парламента Давид БАКРАДЗЕ, депутаты Петр ЦИСКАРИШВИЛИ, Гока ГАБАШВИЛИ и министр по исполнению наказаний Дмитрий ШАШКИН.

По завершении встречи Президент Грузии встретится с лидерами парламентской оппозиции, у которых есть свои конкретные предложения по выводу страны из кризиса.

Как сообщал УНИАН, с 9 апреля в Грузии проходят митинги с требованием добровольной отставки М.СААКАШВИЛИ. Оппозиционеры установили палаточный лагерь на центральной площади Тбилиси и круглосуточно дежурят у здания парламента.