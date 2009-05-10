Саакашвили согласился на встречу с оппозицией
19:09, 10 мая 2009Мир
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Будут говорить об отставке?
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ пригласил на встречу в понедельник представителей оппозиции страны, требующей его отставки.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, об этом в воскресенье сообщили представители властей страны и оппозиции.
Ранее грузинская оппозиция дала М.СААКАШВИЛИ 24 часа на то, чтобы он связался с ее представителями и договорился о месте и времени переговоров.
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