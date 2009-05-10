Саакашвили согласился на встречу с оппозицией

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ пригласил на встречу в понедельник представителей оппозиции страны, требующей его отставки.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, об этом в воскресенье сообщили представители властей страны и оппозиции.

Ранее грузинская оппозиция дала М.СААКАШВИЛИ 24 часа на то, чтобы он связался с ее представителями и договорился о месте и времени переговоров.