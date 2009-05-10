Сомалийские пираты застрелили индийского моряка

Сомалийские пираты убили индийского моряка, который оказался на борту пробывшего почти четыре месяца в пиратском плену судна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индийское телевидение и местный Директорат судоходства. Застреленный пиратами Судхир Суман находился на борту захваченного 2 января йеменского танкера Sea Princess II, отпущенного 26 апреля. Экипаж судна состоял из 15 человек, среди которых было восемь индийских граждан. Еще один индийский член экипажа получил ранение, но выжил, поправился и вернулся к работе. О жертвах стало известно после того, как судно прибыло 6 мая в порт Аден, сообщает телевидение. Предположительно, за судно был заплачен выкуп.