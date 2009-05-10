Сегодня в Москве официально откроют Евровидение-2009

В Москве сегодня, 10 мая, состоится официальная церемония открытия 54-го музыкального конкурса "Евровидение-2009".

Шоу откроет самая первая победительница "Евровидения" Лис АССИА из Швейцарии. Она выступит с песней, которая принесла ей победу в 1956 году. Также будут показаны хроники "Евровидения". Среди участников концерта - Филипп КИРКОРОВ, Алсу, Дима БИЛАН, группа "Тату" и другие.

Как сообщал УНИАН, финал "Евровидения-2009" состоится 16 мая в, а полуфиналы пройдут 12 и 14 мая в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Участница от Украины Светлана ЛОБОДА выступит 14 мая во втором полуфинале конкурса.

Россию в этом году представит также украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО с песенй «Мамо».

РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.